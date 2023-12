Volley serie A3 maschile. Smarthsystem con Marcianise. Tofoli: "Migliorare in battuta»

Finale del girone di andata con il brivido per la Samrtsystem Fano che, dopo aver osservato il turno di riposo, torna a giocare tra le mura amiche affrontando oggi al Palas Allende alle 19 i campani del Tim Montaggi Marcianise. A due giornate dal termine l’obiettivo principale dei fanesi è arrivare tra le prime quattro per disputare la final eight di Coppa Italia. Dopo Marcianise, i biancorossi sono attesi in trasferta a San Giustino. Fano intanto oggi affronterà Marcianise con la grande novità chiamata Hristiyan Dimitrov, l’opposto bulgaro che ha preso il posto di Peter Michalovic: "E’ giovane ed esplosivo – afferma coach Paolo Tofoli –, salta molto e ha una bella botta al servizio. E’ pronto a darci una mano in questo momento importante della stagione". Il coach marchigiano si sofferma poi sull’avversario di turno: "E’ una Ggara difficile loro hanno fatto molto bene con Macerata. Dobbiamo migliorare la battuta anche quando siamo fuori casa".

b.t.