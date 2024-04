Volley serie b. Italchimici Foligno all’esame capolista

La sconfitta nella seconda sfida della semifinale dei play-off scudetto, tutto sommato, è stata digerita bene dalla Sir Susa Vim Perugia che ha combattuto strenuamente prima di cedere il passo. Peccato perché le occasioni ci sono state, ma quando i valori sono molto simili basta una giocata per fare la differenza tra vincere e perdere. Il presidente Gino Sirci non si è demoralizzato: "Considerando che era una partita ad altissima probabilità di tie-break devo dire che abbiamo perso 20-18 ed è andata anche bene. Speravo al tie-break di fare qualcosa di buono, però Milano non ha sbagliato una virgola. Ho visto un pubblico bellissimo come dicevo al presidente meneghino Fusaro, è stata una partita bellissima. Torniamo a casa senza recriminare perché abbiamo perso con onore contro una squadra che continua a migliorare, anche oggi ha fatto una partita in crescendo. Probabilmente bisognava vincere prima di arrivare a tie-break, perché evidentemente è una rivale che si riscalda e poi si scatena contro gli avversari. Adesso torniamo a casa, cercheremo di guardare la partita e di vedere un po’ quello che dobbiamo evitare, magari qualche errore di troppo. Dovremmo imparare da Milano che non sbaglia così tanto. Domenica, secondo me, sarà una bellissima partita tra due squadre che si equivalgono. Da presidente Perugia dico che vogliamo passare noi in finale, non mi posso aspettare altro". La prevendita procede a vele spiegate, i block-devils hanno analizzato con cura l’ultimo match. Coach Lorenzetti ed il suo staff lavoreranno in queste ore su alcuni piccoli accorgimenti da utilizzare in un match importante nell’economia della serie con le due squadre sull’uno pari. Si attende un impianto sportivo gremito all’inverosimile domenica pomeriggio, con il pubblico di fede bianconera che cercherà di spingere la propria squadra del cuore verso una nuova affermazione che possa far tornare il sorriso alla tifoseria. A suonare la carica in casa bianconera è il martello polacco Kamil Semeniuk: "È stato un peccato per come è terminata la seconda sfida. Siamo stati molto vicini a vincerla, ma la pallavolo è questa, siamo di nuovo in parità e adesso ci concentriamo per gara-tre di domenica in casa nostra. Sono certo che il palasport sarà come al solito pieno e con una grande atmosfera. Sicuramente sarà una partita molto difficile come sempre contro Milano, noi daremo tutto quello che abbiamo sia dal punto di vista tecnico che sotto l’aspetto emozionale per tornare a condurre la serie".

Alberto Aglietti