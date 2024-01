VOLLEY SERIE B. Italchimici Foligno, preso Lorenzo Esposito

FOLIGNO – La Italchimici Intersistemi Foligno di serie B maschile ha annunciato tramite la sua pagina social la risoluzione consensuale del contratto con il palleggiatore Francesco Gallo. I falchetti hanno espresso gratitudine all’atleta per la dedizione e l’impegno dimostrati in campo. Il regista di origine senese proseguirà la stagione all’estero, essendo stato ingaggiato dagli ungheresi del Penzugyor Budapest. La dirigenza folignate si è messa subito al lavoro per cercare il sostituto ed ha trovato l’accordo con il ventenne Lorenzo Esposito (nella foto) che nella scorsa stagione aveva indossato la maglia di Cuneo (A2). Il giocatore di origine marchigiana comincerà subito ad allenarsi con i nuovi compagni e potrà giocare a partire dal prossimo mese di febbraio.