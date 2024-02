Volley serie b. La Italchimici Foligno attende Tuscania

PERUGIA – Le prime gare del calendario di serie B maschile sono le più toste per la sola esponente del Cuore Verde d’Italia che si rituffa con immutata fiducia nel campionato. La Italchimici Intersistemi Foligno rientra tra le mura amiche del palasport Giuseppe Paternesi (ore 18) con un impegno proibitivo dato che riceve la visita della fortissima Maury’s Comcavi Tuscania; ostacolo altissimo per i falchetti biancocelesti che vogliono rimanere in zona salvezza e si affidano alle capacità del centrale Lorenzo Merli, i laziali si annunciano in gran condizione e puntano a proseguire la loro corsa alla promozione con il concreto opposto Pierlorenzo Buzzelli. Prosegue tra alti e bassi il campionato per l’unica rappresentante umbra della serie B1 femminile. Torna ad ospitare una partita casalinga la Lucky Wind Trevi che oggi pomeriggio al palazzetto Stefano Gallinella (ore 18) si misura con la Liberi e Forti Firenze; le speranze sono sempre presenti tra le biancoazzurre che intendono sfruttare la potenza di fuoco della schiacciatrice Alessia Corradetti per fare lo sgambetto alle rivali, le toscane confidano nel punto di forza che è il martello Angelica Costamagna.