Volley serie B maschile. Italchimici Foligno, sconfitta pesante

KABEL PRATO

3

ITALCHIMICI FOLIGNO

1

(25-19, 25-21, 20-25, 25-21) PRATO: Alpini M. 26, Conti 10, Bandinelli 10, Corti 8, Civinini M. 7, Pontillo 2, Civinini J. (L1), Maletaj 4, Alpini L., Maranghi, Villani, Noferi (L2). N.E. – Tempestini, Sottani. All. Mirko Novelli.

FOLIGNO: Scialò 23, Merli 11, Dipasquale 10, Maracchia 5, Guerrini 3, Vanini 1, Schippa (L1), Carbone 3, Basco 3, Beddini, Buttarini (L2). N.E. – Faba, Morosi. All. Riccardo Provvedi.

Arbitri: Riccardo Mutti e Marta Cavalera.

PRATO — Il penultimo impegno del girone di ritorno della serie B maschile registra una sconfitta pesante per la Italchimici Intersistemi Foligno perché significa retrocessione. I falchetti erano ancora in corsa per mantenere la categoria ma purtroppo hanno fallito l’obiettivo salvezza e si sono arresi ad una rivale già retrocessa. Si tratta della quarta retrocessione consecutiva per il club folignate.