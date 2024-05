VOLLEY SERIE B MASCHILE. La Italchimici Foligno va a Prato Lucky Wind Trevi ospita Moie

PERUGIA – Il venticinquesimo turno della serie B maschile porta la Italchimici Intersistemi Foligno in trasferta per un duello alla portata contro la Kabel Prato, solo gli umbri possono ancora sperare nella salvezza. Penultima giornata stagionale nel campionato di serie B1 con la Lucky Wind Trevi che al Pala-Galinella (ore 18) ospita la più quotata Clementina 2020 Moie; l’andamento sino ad ora è stato dissimile per le antagoniste ma la gara ha un pronostico aperto. Tra le biancoazzurre la garanzia è data dalla panchina dove è pronta a ritagliarsi i suoi spazi la regista Giorgia Tizi.