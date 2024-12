Volley serie B. Tmm Magione, scontro al vertice

PERUGIA – In serie B maschile la Sir Its Umbria Academy Perugia si presenta in casa del fanalino di coda Romagna Banca Bellaria Igea Marina, i romagnoli sperano nello schiacciatore Nicolò Sampaoli, tra i block-devils cerca spazi il martello Riccardo Fiori. La Reby Servizi Tmm Magione al palazzetto di via della Libertà (ore 18) riceve la pericolosa Assitec Sant’Elia Fiumerapido; uno scontro al vertice per le biancorossoblu che hanno la consistenza della libero Carola Nasi. La Lucky Wind Antico Pastificio Foligno-Trevi al Pala-Paternesi (ore 18) affronta la Farmacie Carbone Priverno; tra le biancoazzurre la garanzia è la schiacciatrice Jenny Natalini, le ospiti rispondono con la libero Sara Fantozzi. La Femac Trestina alla palestra di via Unione Sovietica (ore 21) attende Frascati; le altotiberine ripongono la fiducia sulla centrale Valentina Mazza. La Fail Group Marsciano riceve al palasport Pippi-Tiberi (ore 21) la Cdp Fenice Roma.