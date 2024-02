Volley serie B2 femminile. La Fossato Volley lotta e rimonta poi cade al tie break

FOSSATO VOLLEY

2

EMMEGEL CALENZANO

3

(14-25, 23-25, 25-19, 25-23, 14-16)

FOSSATO DI VICO: Ciavattini 10, Servettini 9, Santocchia 8, Beciani 7, Ciavattini El. 4, Fattorini M. 1, Sagramola (L1), Noto, Cusarelli, Provvedi, Cicogna, Bellucci (L2). N.E. – Manci, Palazzi. All. Massimo Pugnitopo.

CALENZANO: Falseni 16, Tasselli Ana. 15, Grosso 13, Foggi 10, Poggi 5, Gagli 2, Ermini (L1), Deste 4. N.E. – Traquandi, De Stefano, Scarpelli, Nencini, Tasselli Ani., Falseni, Degl’Innocenti (L2). All. Beatrice Beconi.

Arbitri: Marzio Camiscia ed Alessio Cocco.

FOSSATO DI VICO – Emozioni infinite in serie B2 femminile, ma vittoria sfiorata per la Fossato Volley. Tra le mura amiche le rossoblù partono male, poi rimettono in piedi la gara, a festeggiare però è Calenzano. Nei primi due parziali commettono troppi errori le padrone di casa che vanno sotto due a zero. Terza e quarta frazione con le fossatane che rimandando la sentenza. II ko al tie-break.