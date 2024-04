Volley serie B2 femminile. La Tmm Magione inciampa ancora

FOS WIMORE REGGIO EMILIA

3

TMM OF OCCHIALI MAGIONE

0

(25-23, 25-22, 25-14) REGGIO EMILIA: Saccani 17, Brunfranco 17, Attolini 7, Furegato 6, Odorici 5, Sazzi 5, Cioni (L1), Ferrari, Camurri. N.E. – Cattini, Giovanardi, Rustichelli, Iotti, Ronzoni (L2). Allenatore: Augusto Sazzi.

MAGIONE: Artini 11, Tarducci 10, Vibi 7, Giunti 5, Pistocchi 3, Guarino 2, Nasi (L1), Guerrini 7, Baldoni 1, Mitu, Mochetti, Barsotti, Dentini (L2). Allenatore: Fabio Bovari.

Arbitri: Adriana Bruno e Luisa Proietti.

REGGIO EMILIA – Inciampa ancora la Tmm Of Occhiali Magione che si assesta in settima posizione perdendo la vista sulle zone nobili della classifica. L’ultima caduta in ordine di tempo è avvenuta in casa della Fos Wimore Reggio Emilia che ha incamerato senza indugi l’intera posta. Ad indirizzare la gara è stato il primo set, iniziato bene dalle ospiti ma progressivamente recuperato dalle emiliane.