VOLLEY SERIE B2 FEMMINILE. Magione lotta, poi si arrende in trasferta a Stia

OMAC ACTIVE CNC STIA

3

TMM OF OCCHIALI MAGIONE

1

(28-26, 23-25, 25-19, 25-19)

STIA: Gaibotti 18, Milli 17, Bulla 12, Formenti 11, Calvelli 10, Trinca 3, Ronconi (L1), Panichi, Francini. N.E. – Carella, Goretti, Maggi (L2). All. Roberto Latini.

MAGIONE: Pistocchi 20, Guerrini 12, Artini 10, Mitu 6, Vibi 5, Guarino 5, Nasi (L), Baldoni, Barsotti. N.E. – Giunti, Tarducci, Mochetti. All. Fabio Bovari.

Arbitri: Ilaria Zoffoli ed Andrea Gardenghi.

STIA (AR) – Il campionato di serie B2 femminile riprende con una sconfitta per la Tmm Of Occhiali Magione. Una gara molto equilibrata nella sua prima metà, ma che poi ha premiato la Omac Active Cnc Stia. Inizialmente le padrone di casa sono concrete in battuta ed a muro, riuscendo a portarsi sull’uno a zero. Alla ripresa le ospiti mostrano cinismo ed approfittano del maggior numero di errori altrui per pareggiare i conti. Il terzo set è in salita, la ricezione delle umbre non funziona e manca la fluidità al gioco, le toscane tornano a condurre per due a uno. Nel quarto parziale le magionesi tengono in mano il pallino del gioco inizialmente (4-8), nel prosieguo cambia l’inerzia con la maggior efficacia d’attacco che premia la squadra locale.