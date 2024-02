Volley serie B2 femminile. Samer Marsciano, nulla da fare in casa del Seravezza

SERAVEZZA

3

SAMER MARSCIANO

0

(25-18, 25-10, 25-19) SERAVEZZA: Nicoloni 15, Orlandini 13, Casu 10, Gorgoglione 7, Lamperi 5, Rolla 4, Rustighi (L1), Arcolini 2, Calevro, Maggiani (L2). N.E. – Mutti, Da Prato, Brizzi. All. Enrico Stefanini.

MARSCIANO: Ndulue 7, Carboni A. 5, Pierini 4, Santi 4, Brunori 1, Volpi, Fagioli (L), Carboni V. 1, Scarabottini 1, Cornacchini, Scanu, Chiattelli. All. Gian Paolo Sperandio.

Arbitri: Gabriele Farnesi e Francesco Elia Guacci.

SERAVEZZA (LU) – La seconda metà del campionato di serie B2 femminile comincia con uno scoglio insormontabile per la Samer Marsciano. In trasferta le biancoblu non riescono ad esprimersi contro una squadra di categoria superiore che punta ad obiettivi di vertice. Vittoria netta quella conquistata da Seravezza che ha fatto valere la sua maggior caratura tecnica imponendosi in poco più di un’ora di gioco. Nei tre set le padrone di casa hanno ostentato percentuali d’attacco di assoluto valore, incanalando la partita sui propri binari. In poco più di un’ora le versiliesi hanno fatti propri i tre punti in palio, con un gioco illuminato a sprazzi dai colpi di Nicoloni ed Orlandini che si sono rivelate letali.