Volley serie B2 femminile. Trestina, colpo grosso. Riscatto a Reggio Emilia

INTERCLAYS REGGIO EMILIA

1

AUTOSTOP TRESTINA

3

(22-25, 30-28, 19-25, 21-25) REGGIO EMILIA: Macchetta 17, Bigi 11, Maggiali 9, Cristofaro 9, Zanoni 8, Gandolfi, Domeniconi (L1), Canale 3, Pellicciari 1. N.E. – Raineri, Grisendi, Tirelli (L2). All. Gianni Baratella.

TRESTINA: Malesardi 26, Zani 14, Esposito 13, Valentini 11, Mancini 4, Saia 3, Cesari (L1). N.E–Baruffi, Marconi, Cincinelli, Gnassi, Gambino, Di Francesco (L2). All. Francesco Brighigna.

Arbitri: Lorenza Gerratana, Emanuele Papini.

REGGIO EMILIA – Colpo in trasferta per la Autostop Trestina. È riscatto per le altotiberine che fanno lo scalpo ad una Interclays Reggio Emilia che solo nel secondo set è riuscita ad arginare l’irruenza nemica. Le ospiti sono scese in campo con l’antico modulo di combattimento, tenendo a riposo Baruffi, ma trovando una straordinaria efficacia nell’intesa di gioco. A fare la differenza è stata la battuta.