Volley serie B2. Trestina a Reggio Emilia

PERUGIA – Il volley di serie B2 femminile ha tutti impegni in trasferta. La Autostop Trestina va a misurarsi con la Arbor Interclays Reggio Emilia; le emiliane possono puntare la vivacità della schiacciatrice Chiara Macchetta, le altotiberine meditano il riscatto sfruttando la libero Giada Cesari. La Samer Marsciano se ne va a visitare la forte Rinascita Firenze; uno scontro dal coefficiente di difficoltà alto contro le toscane che hanno il punto di riferimento nella centrale Sofia Palandri, le biancoblu affidano la loro offensiva all’opposta Princess Ndulue. La Tmm Of Occhiali Magione è di scena lontano da casa per una sorta di spareggio per la sesta posizione con la pari-punti Fos Wimore Reggio Emilia; le padrone di casa confidano sulla qualità della palleggiatrice Lisa Sazzi, le ospiti vogliono proseguire la marcia appoggiando gran parte del gioco sulla schiacciatrice Linda Guerrini. Duello che mette in palio le residue speranze salvezza per la Fossato Volley che si misura con la più diretta avversaria Pallavolo Scandicci Sdb; tra le toscane occhio all’emergente centrale Giulia Picchiotti, le rossoblu vogliono scalare posizioni facendo leva sul martello Mariarita Santocchia. A.A.