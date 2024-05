Volley: settore giovanile. Sir Perugia Under 19, via alle finali nazionali

PERUGIA – È il momento clou per i settori giovanili delle società sportive, le finali nazionali rappresentano gli eventi più importanti dell’attività. I migliori talenti italiani si fronteggiano nelle sfide che assegnano i titoli tricolori. La prima manifestazione in ordine di tempo è quella della categoria under 19 maschile che inizia oggi a San Giustino, e che vedrà tra le partecipanti la Sir Safety Perugia. Coach Fontana ed il suo vice Severini saranno protagonisti al palasport di Città di Castello, sede del girone eliminatorio dove sono inserite altre tre squadre. Il programma gare vedrà in campo i bianconeri martedì mattina alle ore 10,30 contro Modica, nel pomeriggio alle ore 17 la sfida contro Monza. mercoledì mattina alle ore 9 la chiusura contro Venosa. È il grande momento anche per la categoria under 18 femminile che vede le campionesse regionali della School Volley Perugia impegnate in Puglia. Primo impegno per le giallonere oggi alle 10,30 contro Cutrofiano, successivamente alle ore 17 l’avversaria sarà Chions – Fiume Veneto, domani alle 9 ultimo incontro con Bolzano. Le difficoltà sono diverse, come ad esempio affrontare squadre poco conosciute. A.A.