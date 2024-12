Volley, si gioca alle ore 20. La Sir Perugia stasera attende il Saint Nazaire. Serata di Champions League al Palaevangelisti

Torna la champions league stasera al Pian di Massiano (ore 20) con la Sir Sicoma Monini Perugia che ospita per la quarta giornata la formazione francese della Saint Nazaire Vb Atlantique. Una vittoria piena potrebbe ipotecare la prima posizione per i block-devils dell’allenatore Angelo Lorenzetti che dice: "Che siamo una squadra competitiva lo sappiamo, questo non significa che vogliamo pensare già all’atto finale di ogni manifestazione. Sappiamo che per arrivarci la strada è molto impegnativa e quindi siamo concentrati proprio sul momento, per quel che riguarda la champions league, vogliamo arrivare primi nel girone e sappiamo anche che c’è convenienza ad essere tra le prime delle prime, quindi anche i set sono importanti. Non vuol dire che non perderemo un set, ma vuol dire che ogni set cercheremo di vendere cara la pelle". Il vantaggio del campo sarà un ulteriore vantaggio che potrebbe consentire ai padroni di casa di dare spazio al centrale Davide Candellaro e al libero Alessandro Piccinelli. Dall’altra parte della rete la compagine diretta da coach Fulvio Bertini ha interrotto nello scorso fine settimana la serie di quattro sconfitte consecutive sul fronte nazionale. Nella formazione dei blues attenzioni rivolte al centrale olandese Luuc Van Der Ent e allo schiacciatore portoghese Lourenco Martins, due degli elementi più interessanti. La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport Arena ed in streaming sul sito internet Eurovolley.tv e su Dazn, tutte piattaforme a pagamento per i propri abbonati. Arbitri: Paul Catalin Szabo-Alexi (ROU) e Benedikt Geukes Fuentes (GER).

: Giannelli - Ben Tara, Loser - Solé, Semeniuk - Plotnytskyi, Colaci (L).

Saint Nazaire: Ivanov - Léon, Burel - Van Der Ent, Martins - Ewert, Demiryurek (L).