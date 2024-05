Volley. Sir Perugia, Candellaro confermato: "Conquistati trofei importanti»

PERUGIA – C’è un’altra conferma nell’organico della Sir Susa Vim Perugia per la prossima stagione. La politica della continuità ha portato a prolungare il rapporto col centrale trentacinquenne Davide Candellaro (nella foto) che dice: "Mi sono trovato bene a Perugia, tanto che resterò un altro anno, ho sempre espresso il desiderio di farlo e sono ben contento di restare. La perfezione non esiste, ma certamente in questa stagione siamo riusciti a portare a termine tutti gli obiettivi della squadra. Sono tutti trofei importanti considerando che il livello si sta alzando sempre di più. Questo vuol dire che abbiamo fatto le cose fatte bene ed aggiornandoci alla pallavolo perché la pallavolo cambia e non ti aspetta. Con gli altri ragazzi abbiamo giocato insieme e contro in passato, ci conoscevamo già e siamo persone intelligenti che riescono a capire il contesto in cui si trovano. La stagione ha dimostrato che il reparto dei centrali era proprio forte, se in campo non andava bene uno ne entrava un altro altrettanto bravo. Tenere il livello sempre molto alto in allenamento ha fatto sì che poi in partita si avesse un punto di partenza molto alto, credo che questa cosa abbia aiutato".

Alberto Aglietti