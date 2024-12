Volley. Sir Perugia, Lorenzetti prepara la sfida a Verona: "Dobbiamo dare il nostro meglio in ogni situazione»

Fresco di rinnovo di contratto e alla vigilia di una gara importante, la trasferta che apre il girone di ritorno della superlega maschile, il club della Sir Susa Vim Perugia ha organizzato una conferenza stampa con l’allenatore Angelo Lorenzetti (nella foto) che ha parlato a tutto tondo della situazione sua e della squadra: "Ai ragazzi prima dell’esordio in campionato avevo detto che Verona sarebbe stata tra le prime tre, se non c’è adesso è perché all’inizio ha avuto delle defezioni di qualche giocatore che ora si sta rivelando decisivo. Ovviamente sarà una partita diversa rispetto a quella dell’andata, le due squadre sono molto diverse, noi sbagliamo molto di più di loro, questo non significa nulla in una partita, dobbiamo continuare a fare il nostro gioco, sapendo che la loro efficienza in certi momenti potrà creare un solco oppure renderci ancora più difficile la vita. Siamo consapevoli che comunque delle cose buone ce le abbiamo e quindi saremo presenti nel loro palazzetto. Nel girone di ritorno affronteremo fuori casa la terza classificata del girone di andata, la quarta e la quinta, queste sono opportunità importanti perché, se saremo bravi, nei play-off in quei palazzetti ci dovremo andare. Questa partita è importante per la classifica ma anche in chiave futura, dobbiamo imparare a vivere in questi palazzetti e cercare di dare il nostro meglio in ogni situazione. Verona in battuta è migliorata rispetto allo scorso anno, ma mantiene una percentuale di errore molto bassa e questo significa che tu il cambio palla te lo devi conquistare. Nella fase punto hanno delle linee di muro alte, questo è uno stimolo per l’attaccante a cercare di dare fondo alle sue potenzialità. La squadra sta bene, mi piace sia come sta in palestra, è un bel gruppo".