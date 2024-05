Volley. Sir Perugia, trionfo di tutto lo staff. Da Sirci a chi lavora dietro le quinte

PERUGIA – La stagione è terminata, i trofei sono stati messi in cassaforte. Ieri sera la società sportiva si è ritrovata a cena con staff e giocatori per darsi un ultimo saluto prima che ogni giocatore lasci la città per fare ritorno a casa. I campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia hanno anche ricevuto al mattino a Pian di Massiano la graditissima visita della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei che ha voluto complimentarsi con tutti. La società ha omaggiato la massima carica umbra di un pallone autografato da tutti gli atleti, poi è stato il momento delle consuete foto di rito con le quattro coppe in bella evidenza. Venerdì mattina alle ore 12 la delegazione dei block-devils sarà ospite del primo cittadino di Perugia Andrea Romizi nella Sala Rossa del Palazzo dei Priori. Il merito del successo non è solo quello della squadra in campo, ma di una società che si è strutturata in maniera professionale. Il presidente Gino Sirci e il vicepresidente Maurizio Sensi sono al vertice della piramide di uno staff di prim’ordine che vede in prima fila il direttore sportivo Goran Vujevic e il direttore generale Benedetto Rizzuto. Ma sono soprattutto i professionisti che lavorano duramente dietro le quinte ad aver contribuito ad ottenere questo nuovo prestigioso traguardo. Si parte dallo staff tecnico composto da Angelo Lorenzetti, dal vice Massimiliano Giaccardi e dall’assistente Andrea Piacentini, si passa al ruolo di grande rilievo rivestito dal preparatore atletico Sebastian Carotti, i fisioterapisti Giulio Leonardi e Francesco Zappelli ed il massaggiatore Emilio Giusti. Ma come non dare un merito particolare a chi studia gli avversari, lo scoutman Francesco Monopoli. A questi va aggiunta la segreteria generale Rosanna Rosati, i dirigenti Egeo Baldassarri, Piero Bizzarri, Luca Ciambrusco e Flaviano Rossi, l’addetto stampa Simone Camardese, il social media manager Francesco Biancalana.

Alberto Aglietti