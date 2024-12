Volley. Sir Susa Vim Perugia, diciassette vittorie di fila . Plotnytsky: "Ora quattro gare consecutive in casa»

Diciassette vittorie consecutive per la Sir Susa Vim Perugia sino a questo momento, una striscia straordinaria per i block-devils che hanno superato tante difficoltà. Ancora una volta il migliore in campo è stato lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytsky che ha detto a caldo: "Ci aspettavamo una partita lunga ed è stato così, a casa loro giocano veramente bene, ma in generale loro giocano molto bene, è una squadra forte. Noi siamo arrivati in questo palazzetto e quello che volevamo fare lo abbiamo fatto, nel tie-break abbiamo fatto tanti punti con battuta e muro e anche la difesa è andata forte, questo ha fatto la differenza. È stato un match da play-off, di sicuro ci vedremo agli spareggi scudetto perché i veneti sono veramente forti. Mi dispiace per Dzavoronok che è uscito, ma poi è entrato Sani che ha fatto una gran partita, mi sembra che abbiano ancora margini di miglioramento. Anche noi abbiamo cose da migliorare, bisogna solo lavorare. Ora arrivano quattro partite consecutive in casa, è molto bello giocare davanti al nostro pubblico che ci spinge sempre. Abbiamo bisogno di questo sempre e quindi aspettiamo tutti al palasport, magari facciamo il record di spettatori prima dei play-off". La squadra, dunque torna al lavoro in vista di quattro match tutti da vivere tra le mura amiche, si comincia giovedì 19 dicembre alle ore 20 con la quarta giornata della fase a gironi di champions league contro la formazione francese del Saint Nazaire; domenica 22 dicembre è in programma invece la seconda giornata del girone di ritorno contro Padova. Poi arriveranno due partite consecutive contro Modena, il giorno di Santo Stefano per la terza giornata del girone di ritorno del campionato, mentre lunedì 30 dicembre per la gara secca dei quarti di finale di coppa Italia.