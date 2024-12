Volley Superlega: a Padova punto decisivo firmato da Russo. Sir, Lorenzetti filosofo: "Non serve sempre il 3-0»

di Alberto AgliettiPERUGIAIn qualche maniera si può dire che il risultato dell’andata sia stato riscattato in Superlega maschile dalla Sir Susa Vim Perugia che ha battuto in rimonta Padova. Una prestazione in crescendo per i block-devils che hanno imposto la loro legge in quattro set. L’allenatore Angelo Lorenzetti è apparso sereno: "Quando gli riesce il cambio palla sono pericolosi, se non riesci a metterli in difficoltà con la battuta e non sfrutti le occasioni che hai, puoi andare sotto. Non è che bisogna vincere sempre tre a zero, ma il primo set c’è rammarico perché eravamo partiti bene in difesa. Ci siamo ritrovati a inizio del quarto set, quando Plotnytskyi ha fatto quelle serie di battute micidiali. Ora affronteremo due volte Modena, i ragazzi sanno di dover fare attenzione, ma le vittorie a volte ti lasciano un po’ di sicurezza senza fondamento. Mi conforta che gli atleti continuano a lavorare bene in allenamento, questo vuol dire che, quando avremo difficoltà nei risultati, potremo uscirne velocemente". L’ultimo punto della partita lo ha firmato il centrale Roberto Russo, al rientro dall’infortunio: "L’avvio è stato particolarmente insidioso, ma ce lo aspettavamo, chiunque ci affronta cerca di tirare al massimo la battuta. Sono una squadra molto organizzata, siamo stati bravi a non mollare quando eravamo sotto, e a rimanere concentrati quando ci rimontavano, pertanto bene così. Personalmente sto bene, il recupero, a quanto pare, è avvenuto in tempi piuttosto brevi. Grazie allo staff sanitario e al fisioterapista Giulio che mi ha seguito. Abbiamo fatto un buon lavoro per recuperare il prima possibile". La classifica: Perugia 35, Trento 30, Piacenza 26, Civitanova Marche 26, Verona 25, Milano 21, Cisterna 15, Modena 15, Padova 10, Taranto 10, Grottazzolina 8, Monza 7.