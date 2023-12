Volley superlega: "buona notizia il rientro di russo». Perugia, Sirci: "Abbiamo una rosa lunga»

PERUGIA – Riposo e allenamento si alternano in vista dei prossimi impegni di superlega maschile, il 26 dicembre la Sir Susa Vim Perugia tornerà in campo e lo staff tecnico ha già iniziato a studiare Milano, avversaria ostica ma senza dubbio alla portata. Nel frattempo, ieri è stato il giorno della festa per i Sirmaniaci che si sono ritrovati per una tradizionale conviviale dove sono stati ospiti alcuni elementi della squadra, incluso il presidente Gino Sirci che ha detto: "L’ultima gara è stata equilibrata, ma Trento ha vinto con merito. Arrivavamo da un grande risultato colto in India, ma è stato un periodo molto faticoso per noi. La buona notizia è stata il rientro di Russo, seppur per un paio di battute. È un giocatore importante, è bello rivederlo in campo dopo tanto tempo. Bisognerà avere ancora un po’ di pazienza per lui e anche per Leòn. La speranza è che possa rientrare verso l’Epifania. Per fortuna che abbiamo una rosa lunga".