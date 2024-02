Volley superlega: dopo la sconfitta a piacenza. Sir Perugia, il coach Lorenzetti: "Dobbiamo usare meglio le nostre armi»

PERUGIA – Prova rimettersi in cammino la Sir Susa Vim Perugia che, dopo la sconfitta di Piacenza, torna a lavorare in vista del prossimo impegno di superlega maschile contro Verona. Il coach Angelo Lorenzetti ha detto: "Dopo il primo set c’è stata solo una squadra in campo, abbiamo incontrato la vera Piacenza, spuntarla è molto complicato quando giocano così. Le armi noi le abbiamo, dobbiamo usarle meglio, affinarle, dobbiamo lavorare duro in palestra e lavorare al limite delle nostre possibilità. Quando le avversarie giocano su questi livelli sei costretto a dare il massimo. La pressione dai nove metri che può mettere Piacenza è notevole, ma questo lo sappiamo. Noi vogliamo stare a questo livello e per starci dobbiamo migliorare. Non si parla di atteggiamento, perché comunque i ragazzi anche domenica ci sono stati sempre, né di impegno che è massimo. Bisogna invece aprire un dialogo che riguarda la consapevolezza che dobbiamo portare al limite su alcune cose. Questo è un salto di qualità per squadre forti e giocatori bravi, noi li abbiamo i giocatori bravi devono costantemente lavorare al limite. Lo abbiamo fatto per un certo periodo, poi abbiamo rallentato, adesso dobbiamo tornare a farlo. Il concetto è utilizzare ogni palla al massimo delle tue possibilità, cosa che in allenamento a volte non viene sempre perché può subentrare la stanchezza, un po’ di noia e via dicendo. Non avendo da giocare la champions league dobbiamo testarci di più in allenamento".

Alberto Aglietti