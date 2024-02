Volley superlega: i commenti dopo la vittoria con padova. "Sir Perugia, è stata una partita difficile»

PERUGIA – Con la seconda posizione della superlega maschile in cassaforte la Sir Susa Vim Perugia ha sbaragliato Padova grazie alle accelerazioni dei suoi fuoriclasse. Sintetico il commento dello schiacciatore polacco Kamil Semeniuk: "Non era una partita facile, abbiamo vinto bene senza perdere nessun set. Torniamo a casa, ci riposiamo un giorno e ci prepariamo per le ultime due partite di regular season che sono belle da giocare ed importanti in chiave play-off". Sottolinea gli aspetti positivi l’opposto Wassim Ben Tara: "Sapevamo da prima di giocare che non sarebbe stata facile. Ci siamo preparati per fare un buon lavoro e questi tre punti servono per la classifica e per il morale. So che ci si aspetta da me di chiudere i palloni difficili e non è facile, ma io faccio il meglio che posso tutte le volte. È importante la continuità e anche in futuro voglio garantirla. Bellissimo lo spettacolo dei nostri tifosi". A.A.