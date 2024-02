Volley Superlega, il coach presenta il big-match con Piacenza. Sir Perugia, Lorenzetti: "Partita difficile»

PERUGIA – Si avvicina la diciassettesima giornata di superlega maschile nella quale è previsto uno scontro ad alta quota. I block-devils continueranno ad allenarsi a Pian di Massiano sino a stamattina, poi partiranno per Piacenza. È l’allenatore dei bianconeri Angelo Lorenzetti a presentare la partita: "Torniamo in campionato subito con uno scoglio duro. Conosciamo il valore della rivale, abbiamo la volontà di fare qualche punto in più rispetto al girone d’andata e quindi abbiamo la necessità di far punti dappertutto. Siamo consapevoli delle difficoltà, veniamo da una coppa Italia nella quale, al di là del risultato, abbiamo speso energie mentali e quindi siamo nella necessità di doverle recuperare. Sotto l’aspetto più tecnico, noi e Piacenza abbiamo numeri molto simili. Gli emiliani, tra l’altro, hanno ottenuto questi numeri nonostante abbiano avuto assenze di rilievo e questo testimonia il valore della squadra che andiamo ad affrontare e che, come ho detto fin da inizio stagione, è un team con cui bisogna fare i conti per arrivare in alto. A livello mentale riprendere il filo dopo una vittoria come quella in coppa Italia non è facile perché poi il calendario alle volte è birichino e, come quando siamo tornati dal mondiale per club, non ti permette di riprendere con una partita dalla valenza tecnica minore di quella che affronteremo. Però su questa cosa non possiamo farci niente, dobbiamo invece essere duri sapendo anche che giocando si migliora". Alberto Aglietti