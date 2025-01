Volley Superlega, il giapponese Yuki Ishikawa: "Solo crampi, ora sto bene». La Sir Perugia è alle prese con gli infortuni. In ansia per le condizioni dell’ucraino Plotnytskyi

Hanno incrociato le dita per ore i tifosi che attendevano notizie sulle condizioni di salute dei loro beniamini. La Sir Susa Vim Perugia non ha emesso un bollettino medico riguardante gli atleti infortunati nella giornata di lunedì, ma, come si ipotizzava, il meno grave è il giapponese Yuki Ishikawa che ha riportato solo crampi al polpaccio della gamba sinistra ed ha rassicurato tutti: "Per quanto riguarda la mia sostituzione non si è trattato di alcun problema muscolare, era stanchezza, ho lasciato il campo perché avevo solo crampi. Ora sto bene".

Sicuramente più seria è la situazione dell’ucraino Oleh Plotnytskyi che è sembrato accusare un danno muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Per capire esattamente quale sia l’esatta diagnosi, però, si dovrà attendere un comunicato ufficiale della società sportiva.

Le parole del palleggiatore Simone Giannelli hanno evidenziato la preoccupazione per il contesto delicato: "Ci sono stati, momenti buoni nostri, e momenti buoni per loro. Siamo andati al tie-break e siamo stati bravi anche ad arrivarci perché abbiamo perso dei pezzi. Questa è la cosa più triste, speriamo Oleh non stia troppo male, per fortuna Yuki sono solo crampi. Non ho mai giocato in vita mia un set con tre centrali e una sola persona che poteva attaccare. Questo è successo nel finale del tie-break. Peccato perché avevamo avuto due palle per chiudere, ma ci sono anche gli altri. Abbiamo avuto poi anche sfortuna, la palla visionata al video-check è uscita di pochissimo, due attacchi di Herrera sono stati difesi da Laurenzano, non possiamo essere delusi. Anzi, sono orgoglioso della mia squadra, secondo me possiamo fare anche dei passi avanti nelle fasi da perfezionare, su giocate che stasera non ci sono riuscite; dobbiamo sfruttare questa partita per crescere".