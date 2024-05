Volley Superlega, il libero: "Sono davvero molto contento di ritrovare squadra, società e sostenitori». Sir Perugia, Alessandro Piccinelli torna in bianconero

PERUGIA – Si completa anche il tandem di specialisti della seconda linea per la prossima stagione. La Sir Susa Vim Perugia comunica il ritorno in rosa di Alessandro Piccinelli che va a chiudere insieme a Max Colaci il reparto dei liberi a disposizione di Angelo Lorenzetti. Ventisette anni, grande affidabilità in ricezione ed uno dei migliori bagher in circolazione. È facile raccontare di Alessandro Piccinelli che a Perugia è arrivato giovanissimo crescendo stagione dopo stagione. Cinque anni sotto le volte del PalaBarton, sempre in coppia con Colaci nella seconda linea bianconera, lo hanno fatto crescere e maturare al pari della stagione passata vissuta da protagonista in Superlega a Cisterna. "Sono molto contento di tornare a Perugia in una squadra ed in una società dove sono stato sempre accolto molto bene - spiega – Torno con un bagaglio di esperienza più grande e con delle consapevolezze in più. Torno sempre pronto ed a disposizione della squadra e torno per continuare il mio percorso di crescita aggiungendo un mattoncino in più come ho sempre cercato di fare stagione dopo stagione".