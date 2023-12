Volley superlega. La Sir Perugia butta via il successo, avanti 2-0 viene superata al tie-break da Milano

SIR SUSA VIM PERUGIA

2

ALLIANZ MILANO

3

(25-14, 25-20, 12-25, 22-25, 12-15)

PERUGIA: Herrera 20, Plotnytskyi 15, Resende Gualberto 10, Semeniuk 10, Solé 7, Giannelli 5, Colaci (L1), Ben Tara 5, Held, Russo, Ropret, Toscani (L2). N.E – Leòn, Candellaro. All. Angelo Lorenzetti.

MILANO: Kaziyski 26, Loser 13, Reggers 8, Porro 5, Mergarejo Hernandez 2, Piano, Catania (L), Ishikawa 14, Vitelli 2, Dirlic, Zonta. N.E. – Innocenzi, Colombo. All. Roberto Piazza.

Arbitri: Massimiliano Giardini (VR) e Stefano Cesare (RM). SIR (b.s. 20, v. 10, muri 15, errori 9). ALLIANZ (b.s. 17, v. 9, muri 12, errori 7).

PERUGIA – Seconda sconfitta consecutiva per la Sir Susa Vim Perugia campione del mondo, questa ancor più dolorosa poiché rimediata in casa e dopo essere stata in vantaggio per due a zero. Sindrome da panettone per i block-devils, o forse una Allianz Milano bestia nera. I lombardi sembravano in balia delle onde, ma il martello Kaziyski è sempre decisivo e rialza la testa impartendo una lezione ai rivali. La gara comincia subito bene sulla spinta di Plotnytskyi che va a segno (8-3). Gli sforzi avversari non premiano e allora si comincia la girandola delle sostituzioni, dentro Ishikawa e Vitelli (19-9). La chiusura è una formalità, la firma un muro di Herrera (sette punti in apertura). Alla ripresa c’è una fase di equilibrio (13-13). Semeniuk produce un’accelerazione (23-19). Spazio a Held e Russo nel finale con raddoppio siglato da Herrera. Il terzo set è marchiato a fuoco da Kaziyski che va al servizio e, con sei ace, scava il solco (1-13). Il momento no dei bianconeri prosegue e, malgrado le sostituzioni le distanze sono accorciate. Quarto frangente con Giannelli ed Herrera che tornano incisivi (12-8). Il muro perugino riprende a funzionare bene e mantiene a distanza di sicurezza ma con un guizzo Hishikawa riporta il fiato sul collo ed arriva il sorpasso (20-21). Inerzia cambiata e sentenza rimandata. Al tie-break è battaglia aspra (7-7). Dopo il cambio di campo gli errori creano la spaccatura (9-12). Plotnytskyi illude (12-12). Kaziyski chiude.

Alberto Aglietti