Volley superlega maschile. Sir Perugia, la carica di Leon: "Contenti del debutto»

PERUGIA – Esordio positivo per la Sir Sua Vim Perugia nel nuovo campionato di superlega maschile. I block-devils hanno dato un saggio della loro forza regolando la matricola Catania. Queste le parole a caldo del capitano Wilfredo Leon: "Considerando il poco tempo avuto a disposizione per allenarci tutti insieme, credo che abbiamo giocato una partita buona. Siamo molto contenti del tre a zero all’esordio, era importante vincere. Ancora non abbiamo molta fluidità nel gioco ma penso che sia normale. Grazie a tutti gli spettatori presenti, è stato bello debuttare di fronte ad un bel pubblico". Un buon esordio per lo schiacciatore Tim Held, autore di tre ace nel finale del primo set: "In questo campionato facile non esiste, bisogna sempre provare ad andare forte ed è quello che abbiamo fatto. Ora sarà da affrontare un bel tour de force e cercheremo di arrivarci nelle condizioni migliori". A tenere banco è stata una insolita protesta che ha incuriosito un po’ tutti, prima della partita si è registrata la mancanza di cori da parte della curva, che in prossimità del fischio d’inizio ha issato il bandierone al contrario al di sopra del quale campeggiava uno striscione con la scritta ‘chiuso per ferie’. Quando le squadre sono entrate in campo, però, si è assistito ad un lancio di coriandoli e stelle filanti degno dei grandi appuntamenti, il tifo si è acceso e non si è mai fermato. Un modo per dire che senza i Sirmaniaci lo spettacolo è senza dubbio minore. A rimarcarlo sono stati gli striscioni successivi con la scritta ‘Inizia lo spettacolo’ e ‘Orgogliosamente Sirmaniaci’. Ora sono attesi sviluppi.

Alberto Aglietti