Volley Superlega maschile, verso il big match con Trento. Sir Perugia, Lorenzetti: "Adesso conta tutto»

PERUGIA – La superlega maschile si avvicina al termine della stagione regolare, due giornate ancora da giocare per la Sir Susa Vim Perugia che domenica avranno un antipasto di play-off contro la capolista Trento. L’allenatore Angelo Lorenzetti comincia a guardare avanti: "Adesso conta tutto, come ho detto ai ragazzi, dobbiamo stare attenti questa settimana a lavorare bene sia fisicamente che tecnicamente. Bisogna fare le scelte giuste, perché come si è visto, qualche situazione intricata c’è, la situazione di classifica ci dà la possibilità di non rischiare, ma questo non significa che dobbiamo essere passivi, dobbiamo giocare da protagonisti queste due partite, poi tuffarci nella serie dei play-off che tutti stiamo aspettando già da un po’ di tempo". Il centrale argentino Sebastian Solé torna sul successo di domenica scorsa: "Siamo arrivati a Padova con la consapevolezza che erano una bella squadra, noi ci siamo disimpegnati bene, la fase-punto ha fatto la differenza e ci ha portato alla vittoria. Penso che abbiamo preparato bene la gara ed abbiamo messo in pratica quello che avevamo studiato. Credo che abbiamo fatto tutti abbastanza bene il compito e questo ci ha portato ad un bel risultato. Arriva Trento domenica e sarà una bella partita da giocare, al di là della classifica la prenderemo come un buon allenamento, sarà un bello spettacolo, si incontreranno le due squadre prime della classifica. Sicuramente ci sarà spettacolo per un duello tra grandi squadre".

Alberto Aglietti