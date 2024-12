Volley Superlega, nella sfida contro Modena c’erano 4751 spettatori. Sir Perugia, trionfo davanti ad un pubblico record. Giannelli: "Siamo sempre pronti a lottare»

A Santo Stefano sono stati incassati tre punti per mantenere solida la vetta della classifica in superlega maschile. Davanti ad un pubblico record (4751 spettatori), la Sir Susa Vim Perugia non ha esitato ed ha steso la malcapitata Modena. Un bel risultato anche in vista della seconda sfida tra le due rivali, i block-devils reincontreranno infatti gli emiliani lunedì, per il quarto di finale di coppa Italia.

Il palleggiatore Simone Giannelli migliore in campo della gara, ha detto: "Non possiamo pensare all’avversario, noi guardiamo solo dalla nostra parte. Posso dire che abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto una settimana positiva di lavoro durante le feste. Siamo stati bravi a rimanere concentrati e sono contento che abbiamo portato il lavoro quotidiano all’interno del campo. Come si è visto il livello è molto alto, Modena è una grande squadra. I giocatori sono esperti. Sappiamo che, quando scendiamo in campo, contro di noi gli avversari battono forte, anche stavolta in alcuni momenti hanno servito ad alti livelli e con velocità molto alte. Noi stiamo pronti, il nostro obiettivo è quello di impegnarci durante la settimana, lavorare bene e cercare di aggiungere sempre qualcosina al nostro gioco.

Il 30 dicembre affronteremo ancora Modena, sarà una gara da dentro fuori per la coppa Italia. Entrambe le squadre vorranno vincere per andare alle final-four, quindi, questo è l’unico dato di fatto. Noi cercheremo di spingere in questi pochi giorni che abbiamo di lavoro per riportare tutto quello che sappiamo fare nel campo da gioco, insomma, saremo sempre pronti a lottare".

La classifica: Perugia 38, Trento 33, Piacenza 29, Verona 27, Civitanova Marche 27, Milano 21, Cisterna 15, Modena 15, Padova 13, Taranto 10, Monza 9, Grottazzolina 9.