VOLLEY SUPERLEGA: si gioca alle ore 20.30. La Sir Perugia vuole riprendere la marcia, stasera sfida Cisterna

PERUGIA – Prima di due trasferte consecutive in superlega maschile per la Sir Susa Vim Perugia che stasera (ore 20,30) vuole riprendere in trasferta la marcia sul campo di una Cisterna Volley in lotta per la conquista di un posto nei play-off. Negli scontri diretti ci sono ventisei precedenti che fanno parte dell’archivio, gli umbri hanno ceduto il successo solo una volta. La formazione guidata dal tecnico Angelo Lorenzetti è consapevole che sarà importante avere il giusto approccio ed un piglio deciso per affermarsi nel mercoledì delle ceneri. Tra gli ospiti saranno possibili degli avvicendamenti ma pare certo che a partire tra i titolari ci saranno ancora lo schiacciatore cubano Wilfredo Leòn ed il centrale brasiliano Flavio Resende Gualberto. I laziali diretti in panchina dall’allenatore Guillermo Falasca hanno rialzato le loro quotazioni vincendo quattro delle ultime sei giornate. I pontini dispongono di un buon arsenale offensivo nel quale si evidenzia in attacco l’opposto francese Theo Faure, miglior realizzatore della categoria, mentre a muro il vigilato speciale è il centrale serbo Aleksandar Nedeljkovic.

Arbitri: Simbari e Caretti.

Perugia: Giannelli-Ben Tara, Russo-Resende Gualberto, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci.