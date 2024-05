Volley Superlega. Sir Perugia, arriva Nicola Cianciotta

Lo avevamo scritto da settimane e adesso c’è l’ufficialità da parte della Sir Susa Vim Perugia che ha comunicato l’acquisto per la prossima stagione dell’atleta classe 2001 e 196 cm. di altezza, schiacciatore Nicola Canciotta con grandi doti di salto ed esplosività: "L’esordio in superlega è un sogno da quando a 14 anni ho iniziato a giocare a pallavolo. Mi appassionai totalmente a Perugia quando vinsero la coppa Italia a Bari (era il 27 gennaio 2018, ndr). Ero a vedere la partita sugli spalti, mi ricordo benissimo il pallonetto finale di Atanasijevic. E quindi sì, arrivare a Perugia è il coronamento di un bellissimo sogno. Quando ho saputo dal mio procuratore che ci poteva essere la possibilità di venire in Umbria mi è venuta la pelle d’oca. Ero stracontento per me e soprattutto per i miei genitori. Con loro ho un legame molto stretto, sono felice perché so che, avendo questa opportunità, li rendo fieri. Sono felicissimo di avere vicino tre schiacciatori come Semeniuk, Plotnytskyi e Ishikawa che sono tra i migliori al mondo, non vedo l’ora di allenarmi insieme a loro, di prendere spunto dalle loro capacità tecniche e di apprendere più possibile dal loro stile di gioco, dalle scelte in attacco, dal carattere che hanno in campo. Sono sicuro che poter lavorare con coach Lorenzetti potrà essere una grande esperienza formativa. Ho avuto compagni che hanno avuto il piacere di essere allenati da lui e tutti me ne hanno parlato strabene, a lui piace lavorare con i giovani ed a me va benissimo perché io sono uno di quelli che non si ferma davanti a niente, più c’è da lavorare e più mi piace. Sotto l’aspetto tecnico ho giocato in passato come centrale, dal 2019 ho sempre giocato da schiacciatore e questo ruolo me lo sento più mio".