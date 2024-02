Volley superlega. Sir, prolungato il contratto al centrale Roberto Russo. "Perugia la mia seconda casa»

PERUGIA – Le notizie che avevamo anticipato nei giorni scorsi si sono rivelate giuste e la Sir Susa Vim Perugia ha ufficializzato un altro movimento di mercato per la prossima stagione di superlega maschile. La società sportiva bianconera ha prolungato il contratto al centrale di origine siciliana Roberto Russo che ha detto: "Sono felicissimo della fiducia che il club ripone nei miei confronti. È il mio terzo rinnovo qui, Perugia ormai per me è una seconda casa, mi trovo bene con l’ambiente, con la società e spero di proseguire il percorso nel migliore dei modi e di portare alla società insieme ai miei compagni altri trofei da mettere in bacheca. Per me come giocatore è molto importante sentire che un club del livello di Perugia, tra le migliori al mondo, ha stima e considerazione in me, non smetterò mai di ringraziare il presidente, lo staff e le persone che credono in me per questo rinnovo. In questi cinque anni sono cresciuto e maturato tanto, migliorando sia dal punto di vista tecnico che soprattutto a livello umano. Fa parte del percorso della vita, io sto avendo la fortuna di farlo in una delle città sicuramente con il maggior e miglior tifo. Ovunque andiamo i nostri tifosi ci sono, ci spingono a fare il massimo, ci aiutano nelle difficoltà. Ho ancora negli occhi il muro bianco a Bologna per le final four di coppa Italia. Uno spettacolo bellissimo. Andiamo avanti tutti uniti che abbiamo ancora tante soddisfazioni da toglierci insieme". Il giocatore ventiseienne di 205 cm. si è rialzato anche davanti ad infortuni che lo hanno dovuto tenere fuori per un po’ durante questi cinque anni, il suo carattere gli ha consentito di raggiungere molti traguardi. Nel suo palmares ci sono quattro supercoppe italiane, due coppe Italia e due mondiali per club.

Alberto Aglietti