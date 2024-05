Volley Superlega. Sir Susa Vim Perugia, raffiche di conferme. Zoppellari nel mirino

PERUGIA – È imminente la chiusura dell’organico per i campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia. I block-devils hanno confermato l’ossatura della stagione scorsa, prolungando i rapporti con l’alzatore Giannelli, il libero Colaci, gli opposti Ben Tara ed Herrera, gli schiacciatori Plotnytskyi e Semeniuk, i centrali Candellaro, Russo e Solé. I volti nuovi sono in attesa di essere ufficializzati ma ormai è risaputo che siano il centrale argentino Agustin Loser e lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa prelevati da Milano (superlega), dovrebbe essere fatta anche per il giovane martello Nicola Canciotta proveniente da Castellana Grotte (A2). Nella squadra di superlega maschile devono essere ancora definiti due ruoli: il secondo palleggiatore ed il secondo libero. La dirigenza bianconera per rimpiazzare lo sloveno Ropret nella regia avrebbe pensato ad una soluzione nazionale, puntando i riflettori sul ventisettenne Francesco Zoppellari che proviene da un triennio trascorso nella massima categoria con la maglia di Padova. In carriera l’atleta di origine veneta ha militato anche con Roma e Lagonegro, ma anche un anno in Umbria con Spoleto. Il giocatore alto 185 cm. vanta col club una vittoria di coppa Italia di A2 nel 2018, mentre con la maglia della nazionale azzurra un successo alle Universiadi del 2019. La scorsa annata agonistica, è entrato in tutte e 22 le partite della stagione regolare, mettendo piede in campo complessivamente in 52 set.

Alberto Aglietti