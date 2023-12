Volley. Valsa, quattro vittorie consecutive ma quarto posto quasi impossibile

Prima del campo, prima di una continuità raggiunta nei risultati con quattro vittorie di fila di cui tre fuori casa ma non ancora nella fluidità di gioco, la Valsa Group ora deve forzatamente concentrarsi sulla classifica, quella classifica che finora ha guardato un po’ più distratta, sincerandosi soltanto di essere dentro le otto della Coppa Italia, ma che alla vigilia dell’ultimo turno di andata assume un peso importante, importantissimo per gli incassi e per le possibilità di centrare la Final Four, traguardo dei sogni. Grazie al tie-break di Catania, il quarto posto che vorrebbe dire quarti di finale di Coppa in casa (tra 3 e 4 gennaio) è ancora possibile, anche se l’incastro di risultati per ottenerlo nel giorno di Santo Stefano è da cubo di Rubik. Con Piacenza nettamente avanti e ormai sicura almeno del quarto posto, la lotta dietro per quarto e quinto posto comprende Monza, Lube (18 punti), Modena (17 punti) e Milano (16 punti). Modena intanto deve compiere un mezzo miracolo, che è quello di battere Piacenza in casa il 26: eventualità non proprio facilissima, perché la Gas sales è una delle squadre costruite per vincere quest’anno, anche se ha avuto parecchi problemi di infortuni e se Romanò è recuperato lo stesso non può dirsi di Leal. Un successo da tre però potrebbe non bastare, perché Civitanova (ora quinta) giocherà in casa con Verona e Monza (detentrice del quarto posto) andrà in trasferta a Cisterna.

Intanto però Bruno e compagni, in una giornata che vedrà tutte le gare giocarsi in contemporanea, dovranno appoggiarsi al PalaPanini per cercare di portare a casa tre punti che saranno in ogni caso fondamentali, perché poi inizierà il girone di ritorno e il piazzamento in chiave play off sarà ancora più importante rispetto a quello di Coppa Italia.

Cosa deve succedere perché Modena arrivi quarta? Intanto che Modena-Piacenza finisca 3-0 o 3-1, che Monza non faccia punti, che la Lube ne faccia al massimo 1. Quasi impossibile. Arrivare quinta con Monza quarta sarebbe forse lo scenario migliore, ma se la Lube otterrà lo stesso risultato di Modena anche una vittoria da tre coi piacentini sarà vana, e servirà soltanto a blindare il sesto posto. Un sesto posto che però non ha certezze, perché sia la Lube che Monza, se vince Modena, potrebbero superare Piacenza e arrivare terze. Un grande garbuglio: l’unica certezza è che Modena sarà chiamata al grande acuto, tra otto giorni. Riuscirà nella seconda impresa casalinga consecutiva?

Alessandro Trebbi