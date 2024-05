VOLLEY. Velasco parte bene. Svezia ancora ko

Anche a Piacenza l’Italvolley di Velasco ha confermato, con le seconde linee, di essere più forte della Svezia guidata dal bolognese Giulio Cesare Bregoli. Nella seconda uscita amichevole le azzurre hanno confermato il 3-0 (25-17, 25-22, 25-20) in quello che è stato l’ultimo test prima della partenza per Antalya dove le azzurre voleranno domenica per il primo girone di Vnl contro Polonia, Germania, Bulgaria e Turchia.

Velasco ha ruotato quasi tutta la rosa, partendo con Cambi in palleggio, opposto Antropova, schiacciatrici Nervini e Omoruyi, centrali L. Nwakalor e Bonifacio, libero Fersino.

Nel secondo set ha schierato la diagonale Bosio-Sylvia Nwakalor e Ilaria Spirito libero, nel finale combattuto un bell’attacco di Piva ha portato al 24-22, poi un errore svedese. Alla fine la top-scorer è stata la Bonifacio con 10 punti, mentre la Svezia non ha fatto giocare la sua attaccante principale, la Haak, dominatrice del campionato con Conegliano.