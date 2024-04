Volleymercato. L’ex biancorosso. Francesco Recine giocherà in Giappone

Anticipazioni confermate, Francesco Recine lascia Piacenza e l’Italia, il suo futuro sarà in Giappone ricoperto di soldi. Lo schiacciatore 25enne, cresciuto a Macerata nel vivaio Lube quando il padre era ds, ha salutato la Gas Sales Bluenergy. Su Instagram ha scritto "Ciao Piacenza. È arrivata la fine anche per noi due. Sono passati 3 anni da quando sono arrivato, 3 come quel numero che ho preso per caso e mi accompagnerà per tutta la mia carriera. Lascio un pezzo di cuore, soprattutto per le persone conosciute. Grazie alla gente per l’affetto che mi è stato dato, ci rivedremo". Fresca di ieri la notizia che riguarda un suo ormai ex compagno, Simon. Il centrale che tante gioie ha dato alla Lube, è stato convocato da Cuba per la VNL e sta clamorosamente per tornare in nazionale. La scorsa estate aveva rinunciato per curare la schiena, ma stavolta c’è il possibile approdo olimpico.

an. sc.