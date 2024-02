Yant dà la carica, la Lube si sveglia nel terzo set

Lube

3

Cisterna

2

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 8, Lagumdzija 22, Nikolov 6, De Cecco 2, Anzani 5, Bottolo 20, Balaso (L), Thelle, Bisotto, Diamantini 5, Motzo, Yant 14. N.E. Cremoni, Larizza. All. Blengini

CISTERNA VOLLEY: Ramon 10, Faure 22, Baranowicz 2, Mazzone 8, Nedeljkovic 7, Peric 22, Piccinelli (L), Giani, De Santis, Czerwinski. N.E. Tosti, Finauri, Rossi. All. Falasca Arbitri: Puecher (Pd) e Serafin (Tv)

Note: spettatori 2450; Lube battute sbagliate 19, ace 8, muri 6, ricezione 43% (perfetta 24%), attacco 58%; Cisterna bs 18, ace 6, muri 7, 41% (19%), 55%.

Parziali: 23-25 (26’), 20-25 (28’), 25-17 (23’), 25-18 (26’), 15-11 (17’)

Alla vigilia Blengini aveva chiesto il giusto approccio, appello totalmente inascoltato. E così la sua Lube dà vita all’ennesima gara in altalena, subendo Cisterna (soprattutto lo scatenato Faure) nei primi due set e risollevandosi a un passo dal crollo con l’ingresso di Yant e col servizio. Dal terzo set Civitanova rimonta e fa la Lube, non dando scampo al laziali fino al 3-2 conclusivo. Nonostante tutto e ancora senza Zaytsev, i vice campioni d’Italia riescono ad agganciare Piacenza (ko 2-3 sabato con Taranto) e anzi sono terzi grazie a più vittorie. Proprio domenica ci sarà lo scontro diretto all’Eurosuole Forum, prima però c’è da volare in Turchia e giocare mercoledì l’andata dei quarti di finale di Champions contro l’Halkbank.

Primo set. La sfida comincia con le formazioni a braccetto, quindi sono i laziali a piazzare il primo break 9-12. Blengini chiama time out ma i suoi non si riprendono, arriva subito il muro di Ramon su Lagumdzjia e Cisterna vola +4. Faure sigla il 19-22, Mazzone il 22-24 e Peric trova il mani fuori del vantaggio ospite.

Secondo set. Civitanova continua a non dare le risposte sperate, Mazzone mura un Nikolov che non va e il tabellone recita 13-16. I biancorossi finiscono sotto di 5 quando Bottolo sbaglia la battuta. Come nel primo parziale è di Peric l’attacco dello 0-2. Terzo set. Sembra piovere sul bagnato per la Lube che perde Chinenyeze per un problema al ginocchio destro. Dentro Diamantini. Peric continua a martellare (finirà la gara col 69%!) adesso però i ragazzi di Blengini lottano, il neoentrato Yant schiaccia forte e porta i suoi sul 15-10 che profuma di quarto set. Civitanova attaccherà con un clamoroso 71% fino al 25-17. Quarto set. La Lube ha preso fiducia e ora gioca come Dio comanda. Dopo un avvio un po’ in sordina, 6-8, i padroni di casa macinano col servizio grazie a Yant e Lagumdzija ed è fuga 19-11. Il neoentrato Diamantini manda al tie-break. Quinto set. Si va al cambio campo 8-6. Faure e Peric non passano più, il serbo attacca di seconda e sbaglia, il vantaggio diventa consistente 11-7. Yant mette giù il 13-8, Diamantini firma il 14-9, Lagumdzija la chiude.

Andrea Scoppa