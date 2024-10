Zaytsev-Egonu Ritardo alla partenza

La stagione delle squadre del Consorzio Vero Volley è iniziata, ma per motivi diversi i due giocatori più attesi non sono ancora scesi in campo per match ufficiali: ovviamente stiamo parlando di Ivan Zaytsev e Paola Egonu. La situazione dello Zar era ed è chiara: essendo stato tesserato dopo la data limite del 17 agosto per (discutibile) regolamento non potrà essere impiegato prima della quarta giornata di Superlega. L’ex schiacciatore della Nazionale è rimasto a guardare durante l’esordio vincente per 3-2 sul campo della Yuasa Battery Grottazzolina e non ha potuto far altro che regalare autografi e selfie agli oltre 3.000 spettatori accorsi sabato all’Opiquad Arena per il primo appuntamento casalingo, contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. L’effetto Zaytsev, insomma, almeno a livello di pubblico si sta facendo sentire e tra dieci giorni finalmente coach Massimo Eccheli potrà contare sul giocatore italiano, nella partita più attesa: il 20 di ottobre, infatti, in Brianza arriverà l’Allianz Powervolley Milano per un derby che sarà probabilmente sold out.

Diversa la situazione per quanto riguarda Paola Egonu: dopo aver saltato la Supercoppa a Roma per una sinusite, è stata scoperta un’infezione alle fosse nasali che ha richiesto un trattamento endoscopico chirurgico. Le settimane di stop saranno diverse (si parla di quattro ma forse saranno anche cinque o sei) e nel frattempo le compagne si dovranno rimboccare le maniche, come già successo domenica in casa della Wash4Green Pinerolo. Con Helena Cazaute ad attaccare da posto 2, la squadra allenata da quest’anno da coach Stefano Lavarini ha perso 40-38 un incredibile primo set, prima di aggiudicarsi in rimonta tre punti pesantissimi. La Numia Vero Volley Milano sarà ora attesa da tre match casalinghi consecutivi, tra cui il primo big match con l’Igor Gorgonzola Novara. Egonu potrebbe tornare il 10 novembre per il derby lombardo con l’Uyba Busto Arsizio o forse direttamente venerdì 22 al Forum di Assago con Conegliano.