Atletica, Larissa Iapichino riparte dai 60 metri

Firenze, 9 gennaio 2024 – La stagione 2024, quella più importante, la stagione olimpica e degli europei, per Larissa Iapichino parte dai 60 metri domenica 14 gennaio ad Ancona. Il tutto in funzione del salto in lungo e dell'esordio programmato per domenica 4 febbraio all'Istaf Indoor di Düsseldorf con le altre stelle mondiali. Anche quest'anno, come nella passata stagione, l'esordio sarà sul rettilineo indoor. Iapichino riparte dal crono di 7”,47 dello scorso anno.

Dopo il blitz nei 60 metri, rimarrà per una settimana al PalaCasali per continuare il lavoro insieme al papà e allenatore Gianni, in preparazione degli obiettivi stagionali, primo in ordine di tempo i Mondiali indoor di Glasgow (1-3 marzo) e poi, naturalmente, gli Europei di Roma a giugno e le Olimpiadi di Parigi in agosto, oltre agli appuntamenti con i meeting della Diamond League. Un primo assaggio dell'atmosfera mondiale si avrà già sulla pedana di Düsseldorf, dov'è attesa la padrona di casa Malaika Mihambo, la tedesca campionessa olimpica in carica. La 21enne fiorentina ha concluso il 2023 ai piani altissimi del ranking mondiale del lungo, alle spalle soltanto della campionessa del mondo Ivana Vuleta (Serbia, 1436 punti) e appaiata alla statunitense Tara Davis-Woodhall (1377). Merito di una stagione che, oltre alla medaglia d'argento di Istanbul con il primato italiano indoor a 6,97, l'ha vista conquistare tre successi di tappa in Diamond League, avvicinare il podio mondiale a Budapest (quinta a soli 6 centimetri dal bronzo) e vincere il titolo europeo U23 sempre dalle parti dei sette metri (6,93).