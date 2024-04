Atletica leggera, ecco i Mondiali di marcia a squadre: gli azzurri in gara e dove vederli

Milano, 17 aprile 2024 - Prove generali di Olimpiadi. Quando mancano poco più di cento giorni all’inizio dell’atletica a Parigi (al via il 1° agosto), il pianeta del tacco e punta si dà appuntamento ad Antalya, in Turchia, per i Mondiali di marcia a squadre di domenica 21 aprile. Il tradizionale evento per team, quest’anno, si arricchisce di una novità molto più che significativa in vista dei Giochi: è infatti il primo vero banco di prova internazionale per la staffetta mista sulla distanza di maratona, specialità che il 7 agosto assegnerà per la prima volta le medaglie a cinque cerchi. Ad Antalya si qualificheranno 22 delle 25 staffette previste per le Olimpiadi, ognuna con un uomo e una donna per un totale di quattro frazioni: uomo 12,195 km, donna 10 km, uomo 10 km, donna 10 km, così da sommare un totale di 42,195 km, ovvero la distanza classica della maratona. Per un massimo di cinque nazioni, con le rispettive cinque migliori seconde squadre, ci sarà anche la possibilità di qualificare la seconda staffetta ai Giochi.

Verso i Giochi

Decollano in 20 per l’Italia. In staffetta, in particolare, sono stati convocati i campioni olimpici Antonella Palmisano e Massimo Stano e gli altri due azzurri Francesco Fortunato e Valentina Trapletti. Tra le ventisette nazioni iscritte nella nuova specialità, decisamente agguerrita è la Spagna che presenta tra i selezionati anche i campioni del mondo in carica della 20 km Alvaro Martin e Maria Perez. Al netto della composizione delle coppie, che sarà definitiva soltanto prima dell’ingresso in call room e che non rende agevoli i pronostici, vanno tenute d’occhio le staffette della Cina e di tanti Paesi sudamericani. Gli azzurri hanno preparato i Mondiali a squadre con la gara di Modugno in gennaio (Palmisano-Stano 2h59:30) e con una serie di test scientifici per approfondire ogni dettaglio utile, tra cui certamente come gestire il recupero tra una frazione e l’altra. Parlando di campioni olimpici (che a Parigi gareggeranno anche nella loro 20 km il 1° agosto), Stano è reduce dal record italiano di 1h17:26 a Taicang, Palmisano dal terzo posto di Podebrady con il terzo crono in carriera di 1h27:27.

Il programma

La staffetta sarà l’ultima gara in programma nella giornata di Antalya, all’Expo 2016 Botanical Park, su un percorso piatto di due chilometri con un doppio rettilineo e due boe: partenza alle 12.55 della Turchia, le 11.55 in Italia. Con le altre gare si comincia invece di prima mattina, dalle 6 italiane. Le 10 km under 20 vedranno impegnati sei giovani azzurri, tra cui i medagliati degli Europei U20 di Gerusalemme Giulia Gabriele (argento) e Giuseppe Disabato (bronzo), gli junior Michelle Cantò e Andrea Di Carlo, gli allievi Serena Di Fabio e Alessio Coppola. A seguire le 20 km, con l’interesse al femminile soprattutto sulla nuova uscita di Eleonora Giorgi dopo il crono di 1h28:47 a Podebrady, ma anche sul talento della vice campionessa europea U23 Alexandrina Mihai, sul ritorno in Nazionale di Eleonora Dominici e sulle prove di Federica Curiazzi e Nicole Colombi. La corsa per il successo vede tra le favorite la cinese Ma Zhenxia, la peruviana Kimberly Garcia Leon, l’ecuadoriana Glenda Morejon. Tra gli uomini, nella 20 km, in chiave azzurra fari su Gianluca Picchiottino, vicino al personale con 1h21:47 a Dudince. Andrea Agrusti, Riccardo Orsoni, Michele Antonelli e il debuttante in Nazionale assoluta Emiliano Brigante alla ricerca di prestazioni convincenti. In ottica medaglia d’oro (e in prospettiva Parigi, osservati speciali da Stano) annunciati al via lo svedese Perseus Karlstrom, il brasiliano Caio Bonfim, il giapponese Ryo Hamanishi, lo spagnolo Paul McGrath e tanta Cina.

Dove seguire l'evento in tv

I Mondiali a squadre di marcia di Antalya (Turchia) saranno trasmessi in diretta tv domenica 21 aprile dalle 8.05 alle 11.55 su RaiSport e in differita dalle 23.10, streaming su RaiPlay.

