Atletica, Tamberi torna in gara a Kosice. In Finlandia sfida Jacobs-Ali

Gimbo Tamberi riparte dalla Slovacchia in preparazione alle Olimpiadi di Parigi. Dopo il sontuoso oro europeo di Roma con lo straordinario 2.37, miglior misura mondiale stagionale, il campione olimpico ha tracciato l’agenda per andare a difendere il titolo nella capitale francese. Il primo appuntamento sarà già domani, mercoledì 19 giugno, in quel di Kosice in Slovacchia per la tappa Bronze del Continental Tour. Gimbo sarà al Jump Fest nella cittadina slovacca, in una gara disegnata all’interno del centro storico. Mancano 49 giorni alle qualificazione del salto in alto a Parigi, programmate per il 7 agosto, e Tamberi andrà ad affrontare il ceco Jan Stefela, il bulgaro Tihomir Ivanov e l’altro azzurro Manuel Lando, sesto a Roma agli Europei. Dopo la gara di Kosice, il portacolori della Fiamme Gialle e tre volte campione d’Europa sarà di scena il 9 luglio a Szekesfehervar in Ungheria, poi il 12 luglio a Montecarlo per la tappa di Diamond League e circa una settimana dopo effettuerà una gara in casa ad Ancona in data ancora da definire. Tamberi volerà poi a Parigi per la cerimonia di apertura il 26 luglio, sarà portabandiera assieme ad Arianna Errigo, ma successivamente rientrerà in Italia qualche giorno per rifinire la preparazione in vista delle qualificazioni del 7 agosto.

Ali sfida Jacobs in Finlandia

Serata importante invece in Finlandia dove ci sarà una sorta di Euroderby sui 100 metri tra Chituru Ali e Marcell Jacobs. I due azzurri saranno infatti in pista ai Paavo Nurmi Games di Turku. Jacobs ci arriva con il tempo di 10.02, mentre Ali è stato poco più lento in 10.05 ed entrambi saranno stimolati dalla presenza di Andre De Grasse che in questi giorni si è allenato assieme a Jacobs a Rieti. In gara anche Benjamin Azamati e Jerome Blake. In Finlandia sarà in gara anche Sara Fantini nel martello, reduce dal grande oro europeo a Roma, che affronterà la campionessa del mondo Camryn Rogers, oro a Budapest 2023, e la primatista mondiale Anita Wlodarczyk, sconfitta proprio all’Olimpico. Tanti gli azzurri in gara in Finlandia con Osama Zoghlami iscritto nei 3000 siepi assieme a Yassin Bouih, poi ci sarà Linda Olivieri nei 400 ostacoli, Elisa Molinarolo nel salto con l’asta e Dariya Derkach nel salto triplo. I Paavo Nurmi Games sono validi come tappa Gold del Continental Tour e saranno in diretta martedì 18 giugno su Sky Sport Arena dalle 17.30. Sarà una estate di grande atletica.

