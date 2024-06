Diretta Europei di atletica leggera a Roma: Iapichino subito in finale: 6,71. Stasera tocca a Tamberi

Roma, 11 giugno 2024 – Quinta giornata di gare all’Olimpico per i Campionati europei di atletica leggera. Dopo lo spettacolo nel martello con l’oro di Sara Fantini, ci attendono altre emozioni azzurre. Tra le tante gare di oggi, l’esordio di Larissa Iapichino nel salto in lungo: subito qualificata per la finale dopo il 6,71 del primo salto. Stasera la finale del salto in alto con Tamberi.

10:47 Decathlon Nel salto con l'asta l'azzurro Naidon supera 4.70 10:45 Pausa Dopo le qualificazioni del giavellotto pausa fino alle premiazioni delle 18.20. 10:34 4x100 donne, seconda semifinale: azzurre eliminate Vince la Francia in 42.35, davanti all'Olanda con 42.39. azzurre eliminate! Pesa l'infortunio di Dalia Kaddari in seconda frazione 10:29 4x100 donne, prima semifinale: azzurre quarte con 43.27 Vince la Gran Bretagna 42.25, azzurre quarte con 43.27 e sfortunate: Kaddari ko. Vediamo se basterà per andare in finale 10:16 4x100 donne, prima semifinale: c'è l'Italia! Ecco le quattro ragazze azzurre Zaynab Dosso

Dalia Kaddari

Anna Bongiorni

Arianna De Masi 10:04 4x100 uomini, Italia in finale con 38.40 Con 38.40 l'Italia arriva seconda nella seconda semifinale, dietro all'Olanda in 38.34. azzurri qualificati per la finale! 10:03 4x100 uomini, seconda semifinale: c'è l'Italia! Ecco il quartetto azzurro: Roberto Rigali

Matteo Melluzzo

Lorenzo Patta

Lorenzo Simonelli 09:58 4x100 uomini, prima semifinale Vince la Germania con 38.43 davanti al Belgio con 38.55. 09:23 4x400 donne, azzurre in finale! L'Italia arriva quinta con 3:25.28 nella semifinale vinta dall'Irlanda con 3: 24. 81. azzurre in finale! 09:22 4x400 donne, seconda semifinale: c'è l'Italia Ecco le 4 azzurre in gara: Ilaria Accame

Giancarla Trevisan

Rebecca Borga

Anna Polinari 09:20 4x400 donne, prima semifinale Con 3:25.59 la Polonia vince la prima semifinale della 4x400 donne. Seconda la Germania con 3:25.90 09:12 Larissa Iapichino dopo la qualificazione "La qualificazione è come un sassolino da togliersi, ora l'ho fatta. C'è grande responsabilità e un po' di pressione perché arrivo in fondo a tutte queste medaglie. Stiamo facendo cose straordinarie, spero di dare il mio contributo come i miei compagni. La pedana? Molto performante. 09:02 4x400 uomini Con 3:00.77 la Francia vince la seconda batteria della 4x400 maschile. 08:53 Lungo donne Mihaila Mihambo risponde a Iapichino: la tedesca salta 7.03 e va in finale. Che duello che si profila domani sera! 08:48 4x400, Italia ok Secondo posto dell'Italia nella batteria della 4x400 con 3:02.01, dietro alla Gran Bretagna con 3:01. 69 08:46 4x400, ci siamo! Al via il quartetto azzurro: Brayan Lopez

Vladimir Aceti

Riccardo Meli

Edoardo Scotti 08:45 Cambio nella 4x100 azzurra Marcell Jacobs, oro nei 100, riposa in batteria. La squadra azzurra: Roberto Rigali

Matteo Melluzzo

Lorenzo Patta

Lorenzo Simonelli 08:40 Larissa c'è! Primo salto per Larissa Iapichino e subito qualificazione alla finale di mercoledì sera con 6.71 08:27 Vai Larissa! Tra poco l'esordio di Larissa Iapichino nelle qualificazioni del lungo. L'atleta fiorentina è una delle più attese.