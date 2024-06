Europei di atletica, Sara Fantini oro nel martello. Filippo Tortu argento nei 200 metri

Roma, 10 giugno 2024 – L’azzurra Sara Fantini ha vinto la medaglia d’ oro nel lancio del martello agli Europei di atletica di Roma. Sul podio anche Filippo Tortu, che ha vinto la medaglia d’argento nei 200 metri con il tempo di 20.41. Oro per lo svizzero Mumenthaler e bronzo per l’altro elvetico Reais.

L’oro di Sara Fantini

Per la 26enne di Fidenza la misura che vale il titolo è quella di 74,18 centrata al quarto tentativo. Argento per la polacca tre volte campionessa olimpica e primatista mondiale Anita Wlodarczyk (72,92), bronzo alla francese Rose Loga.

La carriera di Sara Fantini

Dal bronzo di Monaco di Baviera 2022 Fantini è salita sul tetto d’Europa al termine di una finale emozionante. La martellista emiliana, portacolori dei Carabinieri, allenata da Marinella Vaccari, aveva concluso la serie dei primi tre lanci con 72,61. Al quarto lancio la misura della vittoria, 74,18.

Chi è Sara Fantini

Sara è figlia di due lanciatori, papà Corrado ‘Cocco’ è stato finalista olimpico del peso ad Atlanta ‘96, mamma Paola Iemmi è stata specialista delle prove multiple.

Le parole di Sara Fantini

"Gara meravigliosa che non dimenticherò mai, non riesco ancora a crederci. Sono contentissima. È stata una gara bellissima, andata in progressione che non è quello che faccio di solito. Stiamo lavorando tanto e si vede”. Così Sara Fantini ai microfoni della Rai. Poi Fantini sottolinea la propria felicità per “quello che hanno fatto altre ragazze, sono state di grande stimolo. Fa effetto essere campionessa d’Europa. Oggi per me era qualcosa di straordinario essere lì, sono al settimo cielo”, conclude.