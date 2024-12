Arti marziali - Taekwondo. Todd ancora argento tricolore. Nuovo alloro per la Kin Sori

Il Taekwondo Altopascio continua a mietere titoli in competizioni di spessore. Vikki Jayne Todd, maestro e atleta di punta del gruppo sportivo Kin Sori Taekwondo, ha confermato il suo talento, laureandosi vicecampionessa italiana di taekwondo forme ("Poomsae") nella categoria cinture nere "Seniores Under 35". I campionati italiani di forme e freestyle 2024 hanno replicato l’appassionante finale dello scorso anno a Napoli, con lo stesso risultato che ha visto cogliere l’argento la pluricampionessa toscana. Nonostante la sconfitta in finale, la Todd ha dimostrato ancora una volta di essere un’ atleta di altissimo livello, misurandosi con i migliori talenti italiani in quella che è considerata la gara più importante dell’anno.

Oltre che una campionessa sul tatami, Vikki Jayne Todd è un punto di riferimento nella formazione delle giovani generazioni: insegna al club sportivo di taekwondo più grande della Toscana e uno dei primi dieci in Italia. Con oltre 200 iscritti tra le scuole di Badia Pozzeveri e Ponte Buggianese, il Kin Sori Taekwondo si conferma un modello esclusivo di eccellenza per l’intera Piana e la Valdinievole.

Da sempre impegnata a promuovere lo sport e i valori del taekwondo, la società sportiva altopascese si riconferma tra le migliori in Italia, primeggiando in provincia di Lucca in questa disciplina che sta appassionando sempre di più, specialmente i giovani. Senza dubbio un vanto anche per Altopascio.

Massimo Stefanini