Mattia Bagioni brilla a Monza: secondo posto nella Formula 3 Regionale

Un giovane forlivese di scena all’autodromo di Monza ha conquistato il secondo posto nella categoria automobilistica Formula 3 Regionale: si tratta di Mattia Bagioni (nella foto), studente 19enne presso l’Itis Marconi di Forlì. Nel weekend delle Palme (12-13) aprile, Bagioni ha partecipato alla prima tappa del prestigioso campionato ‘TopJet F2000 Trophy’, grazie alla vittoria conquistata nel talent ‘Road To Race Academy’.

Si trattava di una competizione tra dieci piloti amatoriali, che si sono sfidati tra loro in diversi circuiti automobilistici fino a decretare un vincitore, il quale ha guadagnato il diritto a partecipare alla TopJet. I giudici dell’edizione di quest’anno (Rosario Campagna, Piero Longhi e l’ex pilota di Formula1 – tra le altre con Renault e Toyota – Jarno Trulli) hanno conferito la vittoria del talent al 19enne forlivese, nonostante fosse tra i ragazzi con meno esperienza sul campo.

Nella gara di Monza, Mattia si è confrontato con piloti professionisti e tecnicamente più avanti rispetto a lui, ma è riuscito a confermarsi ulteriormente, ottenendo come detto un sorprendete secondo posto sia al sabato che alla domenica.

"Non mi sarei mai immaginato di essere scelto tra centinaia di piloti e avere l’occasione d’oro di correre al tempio della velocità – ha detto il ragazzo –. Adesso che sono riuscito a raggiungere il sogno di molti, la voglia di continuare è alle stelle e pensare di fermarmi qui è davvero demoralizzante, voglio dimostrare di poter offrire ancora molto di più a questo mondo e continuare questo stupendo percorso".

La prossima tappa della Formula 3 Regional è prevista per il 10-11 maggio nel circuito fiorentino del Mugello, ma senza sponsor alle spalle in una categoria così alta per la sua età. Mattia insegue il sogno di poter partecipare e per farlo è pronto a lanciare anche una sorta di appello. "Il talent prevedeva per il vincitore la partecipazione a una sola gara, per correre anche le prossime mi servirebbero degli sponsor, al momento sono alla ricerca di qualche azienda del Forlivese che possa collaborare con me, ma è molto difficile trovare qualcuno disposto a investire su un’attività del genere".

Sergio Tomaselli