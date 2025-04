Golf Club Le Fonti ospita gara nazionale: successi per Lorenzani Borsari e Ciani

Il Golf Club Le Fonti è stato palcoscenico della gara nazionale valida per l’Ordine di Merito intitolata alle Terme di Castel San Pietro Terme.

La competizione ha goduto del patrocinio dal Comune e ha richiamato circa 100 atleti che hanno soggiornato per tre giorni in città. Le 36 buche sono state impegnative per i momenti di maltempo che hanno reso ancora più difficile la competizione. La bolognese Angelica Lorenzani Borsari si è imposta nella categoria femminile con 149 colpi mentre, in quella maschile, si è dovuto ricorrere al play off.

Il giocatore di casa Marco Ciani (151) ha avuto la meglio su Stefano Varoli.

Poi ha fatto tappa il circuito Vero Toscano Golf Challenge. Il percorso si è presentato in ottime condizioni e il clima gioioso tipico del club si è unito ai sapori toscani trasformando la premiazione in una festa.

Matteo Fabbri ha vinto grazie a un giro in 78 colpi. In prima categoria Federico Peschiera (36) ha superato di misura Fabrizio Bellocchio. In seconda Manuela Sangiorgi (41) ha avuto la meglio su Gianluca Rossi (40) al termine di una battaglia all’ultimo putt. In terza categoria Fabrizio Marchetti (38) ha vinto con ampio margine su Francesco Coraci (34).

Andrea Ronchi