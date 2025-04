Eduardo Giustini sfida Pezhman Seifkhani per il titolo EBU Silver a Firenze

Dopo il titolo italiano dei pesi massimi (il suo terzo in carriera, oltre a quello continentale UBO) vinto nello scorso mese di ottobre, Eduardo Giustini, per tutti "Dado", 35 anni, fiorentino di San Frediano ed ex calciante dei Bianchi che nella vita di tutti i giorni fa il macellaio al mercato di Sant’Ambrogio, ritorna sul ring. Lo farà il 30 aprile a Palazzo Wanny, nel match più importante fra quelli disputati finora, valido per la conquista del titolo (vacante) internazionale EBU Silver. L’evento è promosso dall’organizzazione Rosanna Conti Cavini Boxe di Grosseto con la collaborazione del Comune di Firenze.

Non sarà un incontro agevole: l’allievo del maestro Leonardo Turchi, che vanta un record di 17 vittorie (di cui sei per Ko) e tre sconfitte, affronterà infatti sulla distanza di 12 riprese un avversario svedese assai quotato: Pezhman Seifkhani, 34enne di Orebro, che ha sinora messo a referto 16 vittorie (ben 12 ottenute per Ko) e una sola sconfitta. "Mi sono preparato come non mai per questo match – precisa Giustini – non faccio proclami ma posso promettere che darò tutto me stesso per ottenere il massimo. Ringrazio già da ora tutti quelli che saranno presenti, pronti a darmi il necessario sostegno, so che saranno in tanti e vorrò ripagare il loro supporto".

In programma anche un sottoclou di incontri professionistici: nei pesi piuma salirà sul ring Thomas Ruga opposto all’inglese Luke Joseph Grainger, tra i mediomassimi toccherà a Miguel Bachi contro il maltese Heinrich Coorssen Caceres; la serata verrà aperta da cinque confronti di pugilato olimpico che vedranno in azione i ragazzi della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini di Grosseto e Follonica. La prevendita dei biglietti è già attiva sul circuito Vivaticket; le operazioni di peso si terranno martedì 29 aprile alle 17 all’hotel Delta Florence.

Franco Morabito