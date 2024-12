Rugby Serie A Elite. Diavoli bruttissimi nella serata di addio a Tuivaiti. L’unico a sorridere è il Mogliano

Valorugby Emilia 10 Mogliano Veneto 12

VALORUGBY EMILIA: Pescetto (61’Farolini); Resino, Bertaccini (cap), Leituala, Mastandrea; Ledesma (69’Cuoghi), Renton; Tuivaiti, Sbrocco, Paolucci (58’Ruaro); Du Preez (64’Pisicchio), Schinchirimini; Favre (67’Pavesi), Silva (46’Cruz), Diaz (67’Garziera). All. Violi

MOGLIANO VENETO: Peruzzo; Scalabrin (43-51’Ceccato N), Dal Zilio (cap), Zanatta (49’Vanzella), Sarto; Garbisi (52’Favaretto), Fabi (59’Casilio); Kingi, Finotto (75’Pontarini), Pettinelli; Baldino, Carraro; Gallorini (51’Scalabrin), Gasperini (62’Sangiorgi), Borean (62’Gentile). All. Casellato

Arbitro: Favaro (Venezia). AA1 Merli, AA2 Meschini. Quarto Uomo: Bertelli. TMO: Roscini

Marcatori: p.t. 15’ m.Silva tr.Ledesma (7-0), 26’ c.p. Peruzzo (7-3), 32’ c.p. Peruzzo (7-6) s.t. 43’ c.p. Peruzzo (7-9), 59’ c.p. Ledesma (10-9), 80’ c.p.Peruzzo (10-12)

Una brutta partita costa al Valorugby il secondo stop in campionato. Al Mirabello passa infatti Mogliano grazie ad un calcio di punizione a tempo scaduto di Michele Peruzzo, premiato come “Player of the match” di un incontro che non passerà certo agli annali del rugby. Le cose si erano messe bene all’inizio per Bertaccini e compagni con la meta (l’unica di tutta la partita) segnata da Marco Silva al 15’. Da lì in poi, però, sono stati i veneti a prendere in mano le redini di un match contrassegnato dall’indisciplina e dai tanti errori individuali. Alla fine a sbagliar meno è proprio il Mogliano che, grazie a quattro calci piazzati di Peruzzo, espugna il Mirabello 10 a 12 rovinando parzialmente la grande serata di James Tuivaiti, alla sua ultima apparizione in maglia Valorugby prima del ritorno per motivi personali in Nuova Zelanda.

Tutta la squadra, gli avversari e il pubblico del Mirabello gli hanno reso omaggio a fine match con una standing ovation.