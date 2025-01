Eccellenze: Eternoo e Ducati corrono insieme

Bologna, 28 gennaio 2025 – Due marchi d’eccellenza emiliani fanno squadra. Eternoo scende in pista accanto al team Ducati Corse nell’ambito di una partnership che vedrà il brand modenese dell’edilizia comparire sulle moto di Francesco Pecco Bagnaia e Marc Marquez nella prossima stagione di MotoGP. L’accordo, che si estenderà fino al 2026 prevede infatti la presenza del logo di Eternoo sia alla carena della due ruote del Campione del Mondo 2023 sia sulla manica della tuta del numero 93 spagnolo.

Il sodalizio tra i due marchi nasce dalla condivisione di alcuni valori come la volontà di innovare, la ricerca delle performance e ovviamente la velocità, tratto distintivo proprio di Ducati. Obiettivi su cui anche Eternoo ha investito molto in questi anni grazie al supporto alle imprese impegnate nell’ambito delle costruzioni, con un team di 650 persone e 70 store in tutta Italia. A sottolineare la soddisfazione per la partnership con Ducati Corse, l’amministratore di Eternoo Federico Nessi: “L’azienda è entusiasta di supportare Ducati Lenovo Team nelle grandi sfide che attendono Bagnaia e Marquez nelle stagioni 2025 e 2026. Affiancare il nostro brand a un marchio così prestigioso è motivo d’orgoglio per tutte le persone che lavorano con noi. Mi piace pensare che i nostri collaboratori si potranno sentire ‘piloti Ducati’ ogni giorno, pronti a correre per risolvere i problemi dei nostri clienti e vincere le sfide che il nostro bellissimo settore delle costruzioni ci propone quotidianamente”. A questo proposito, Eternoo ha puntato anche sulla formazione con un progetto di employer branding e un’Academy dedicata per il reclutamento.

“Ringrazio Federico d’avere creduto nel nostro progetto sportivo. Siamo davvero felici di accogliere Eternoo nel mondo Ducati e siamo orgogliosi di avere al nostro fianco questa eccellenza profondamente legata a territorio” ha commentato Mauro Grassilli, direttore sportivo Ducati Corse. “Questa partnership si basa su varie caratteristiche che accomunano le nostre aziende, tra le principali sicuramente dedizione al lavoro e visione innovativa”. Bagnaia e Marquez intanto preparano la nuova stagione, che grazie ai due piloti vedrà Ducati schierare in griglia con il team ufficiale 11 titoli mondiali complessivi con un autentico Dream Team che punta a un nuovo successo. Il team di Borgo Panigale scenderà in pista il 31 gennaio per lo Shakedown test sul circuito di Sepang, con i due centauri che saliranno in sella invece dal 5 al 7 febbraio per la sessione di prove ufficiali. Si comincerà invece a fare sul serio tra un mese esatto, con il GP di Thailandia che si terrà dal 28 al 2 marzo sul Buriram Circuit.